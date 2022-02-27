عندما تتواطأ الانتخابات والجغرافيا على العراق وأوكرانيا 

2022/02/27 | 08:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفترض بالعراقيين أن يكونوا أكثر شعوب العالم تخوّفاً من حرب روسيا على أوكرانيا، لأنَّ هذه الحرب قد تفتح شهية الكثير من الدول التي تجاور العراق وتريد فرض إرادتها عليه، وربما تتحول الحروب بالنيابة عن طريق الوكلاء والتدخلات في توزيع تشكيل الحكومات وتقاسم السلطة إلى تدخلات بقوة السلاح بحجّة أو بأخرى.

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