تعرف على قدرات صواريخ

2022/02/27 | 08:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوفر نظام ستينغر دفاعًا جويًا متفوقًا للقوات البرية كثيرة التنقل وهو نظام صاروخي أرض-جو محمول ويوجه بالأشعة تحت الحمراء وتتميز هذه الصواريخ الأمريكية بقدرتها على ضرب الهدف أو أي جزء منه من مسافات قريبة.

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