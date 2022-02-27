تعليقاً على أزمة أوكرانيا.. بكين: على واشنطن أن تسأل نفسها من بدأ بكل ذلك

2022/02/27 | 08:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في تعليقه على الأحداث حول أوكرانيا، إن الولايات المتحدة يجب أن تسأل نفسها من بدأ بكل ذلك.وأضاف في تغريدة على تويتر: ” يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها من بدأ بكل ذلك“.وأرفق الدبلوماسي الصيني تغريدته برسم كاريكاتوري، ظهر فيه العم سام وهو يطرح سوال: “لماذا لا […]

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بكين: على واشنطن أن تسأل نفسها من بدأ بكل ذلك أولاً على ايرث نيوز.

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