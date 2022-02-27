خشان ينتقد الاداء المالي الحكومي ونقص الخدمات المقدمة للمواطن

2022/02/27 | 08:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقد النائب المستقل باسم خشان، اداء الحكومة تجاه المواطن، لافتا الى ان نقص الخدمات التي تقدمها الحكومة دفع المواطن الى مطالبتها بتوزيع جزء من الايرادات كتعويض عن تقصيرها بملف الخدمات.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “توزيع مبالغ على المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية من ضمن عائدات النفط بعد ان حققت ارتفاعاً يعد مقترحاً […]

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