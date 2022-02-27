2022/02/27 | 08:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية عن افتتاح أول قرية للمعززات الحيوية (البروبيوتيك) المرجانية في العالم، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية.. تقنية مبتكرة للحفاظ على شعاب البحر الأحمر المرجانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية.. تقنية مبتكرة للحفاظ على شعاب البحر الأحمر المرجانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).