فنلندا تعتزم إغلاق سمائها أمام الطائرات الروسية

2022/02/27 | 08:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير المواصلات والاتصالات الفنلندي تيمو هراكا، اليوم الاحد، أن بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وكتب الوزير عبر “تويتر” قائلا ان “فنلندا تستعد لإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية”.بذلك ستصبح فنلندا الدولة الـ11 التي تغلق أجواءها أمام روسيا، بعد أن قامت بذلك بريطانيا […]

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