الكعبي: محاولات سياسية كثيرة تمارس على القضاء بهدف اضعاف كلمته

2022/02/27 | 08:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقد المحلل السياسي سعد الكعبي، ان الوضع الراهن يؤكد للجميع ان هناك محاولات بعضها سياسي للضغط على القضاء بهدف اضعاف كلمته او التأثير في قراراته.وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “بعض الاطراف السياسية حاولت التمرد على قرارات الجهات القضائية التي تعد اعلى السلطات في البلاد، مايتطلب موقفا من الحامي الاول للدستور من اجل […]

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