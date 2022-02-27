بدء التصويت في الاستفتاء الدستوري في بيلاروس

2022/02/27 | 09:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروس، عن بدء عمليات التصويت في الاستفتاء الجمهوري على التعديلات والإضافات الدستورية صباح اليوم.وقالت اللجنة في بيانها: “تم فتح 5510 مراكز اقتراع، للتصويت في الاستفتاء في مختلف أنحاء الجمهورية”.وفتحت السلطات باب التصويت بشكل مبكر، في الفترة من 22 إلى 26 فبراير.واستخدم هذا الحق 42.93٪ من […]

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