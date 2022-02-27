وفد أسباني يقضي ثلاثة أيام للسياحة في ذي قار

2022/02/27 | 09:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … افادت مديرية مفتشية واثار ذي قار ، اليوم الاحد، بأن وفدا اسبانيا قضى ثلاثة ايام للسياحة في مناطق الأهوار والاثار المنتشرة في عدد من مدن المحافظة.وقال مدير مفتشية وآثار ذي قار عامر عبد الرزاق في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” وفدا اسبانيا كبيرا زار مدينة أور الاثرية و أريدو وأسواق الناصرية وكورنيشها […]

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