خبير قانوني يوضح بشأن العفو الخاص عن جريمة الاتجار بالمخدرات

2022/02/27 | 09:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اوضح الخبير القانوني علي التميمي، بشأن العفو الخاص عن جريمة الاتجار بالمخدرات، لافتا الى ان امكانية الطعن بهكذا قرار.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “قانون المخدرات رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ عاقب في المادة ٢٧ منه بالإعدام أو السجن المؤبد على استيراد أو جلب المخدرات أو زراعتها لغرض المتاجرة بها، وعدت المادة ٢٩ من […]

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