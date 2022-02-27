المرور العامة تعلن عن الطرق التي تم فتحها ببغداد

2022/02/27 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، عن الطرق التي تم فتحها في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان الطرق التي تم فتحها ببغداد هي كالاتي:

المشتل الثاني باتجاه المشتل الأول باتجاه الجسر العنكبوتي باتجاه سريع الدورة

ساحة النصر وساحة 77 والعبيدي

جسر ديالى باتجاه الطاقة باتجاه فلكة المعهد

شارع الشباب باتجاه ام الطبول باتجاه العلوة

ساحة 55 و 83 وواحد ايار

المعسكر باتجاه تقاطع الزيوت باتجاه عقبة باتجاه ساحة الفتح والبدالة قطع في الدوريات وتم رفع الصبات الكونكريتية

ساحة التحرير وساحة النصر والفردوس وكهرمانة والاندلس

المعهد القضائي باتجاه الطالبية

شارع المغرب باتجاه الوزيرية

من سيطرة اللج باتجاه الطاقة

سوف يتم فتح جميع الطرق في بغداد خلال الساعات القليلة المقبلة

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