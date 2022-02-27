2022/02/27 | 09:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبعد المراقبة الدقيقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخص قام بسرقة 16 دراجة نارية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شخص قام بسرقة 16 دراجة نارية في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).