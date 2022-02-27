وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون لفرض عقوبات جديدة على روسيا

2022/02/27 | 09:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، عقد اجتماع لمناقشة فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا وسبل دعم الجيش الأوكراني.

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وجاء ذلك في بيان صادر عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الذي صرح بأنه دعا الوزراء إلى اجتماع مساء الأحد، عبر الفيديو كونفرانس.

وأشار بوريل إلى أن الوزراء سيجتمعون لقبول إجراءات جديدة "ضد العدوان الروسي على أوكرانيا"، مضيفا: "سأقدم حزمة دعم طارئة للقوات المسلحة الأوكرانية من أجل دعم حربها البطولية".

وأعلنت الإدارة الأميركية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها، استهدفوا روسيا بعقوبات جديدة شملت بنوكها الرئيسة.

وقال مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميريكي جو بايدن، إن "الولايات المتحدة وحلفاءها استهدفت روسيا بعقوبات جديدة شملت منع بنوكها الرئيسية ومنها البنك المركزي من استخدام نظام سويفت للمدفوعات المالية بين البنوك".

من جانبه بين الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت، أن "كلاً من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا والمفوضية الأوروبية، وافقوا على عقوبات مالية صارمة جديدة ضد روسيا، بما فيها فصل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت".

وأضاف: "تقرر فصل جميع البنوك الروسية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي، وإذا اقتضى الأمر، سيتم فصل البنوك الروسية الأخرى عن "سويفت".

وأشار إلى أن "الشركاء الغربيين قرروا الحد من قدرة البنك المركزي الروسي على دعم سعر صرف الروبل عبر التعاملات المالية الدولية".

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب شركائها تعتزم فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت".

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