الدفاع الروسية تعلن تدمير 975 منشأة عسكرية أوكرانية

2022/02/27 | 09:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي تمكن منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور.يتبع..

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