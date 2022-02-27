سياسي مستقل: التصويت لرئاسة الجمهورية سيكون على اساس التحالفات والمصالح

2022/02/27 | 09:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد السياسي المستقل الدكتور صابر اسماعيل، ان التصويت لرئاسة الجمهورية سيكون وفق التحالفات مابين الاحزاب وعلى اساس المصالح المشتركة وليس وفق معيار الشخصية القيادية الكفوءة.وقال اسماعيل لـ /المعلومة/، ان “الاحزاب السياسية لن تنظر الى المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية كشخصيات سواء كانت معروفة بالوسط السياسي او غير ذلك، وانما ستذهب باتجاه التصويت لحلفائها […]

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