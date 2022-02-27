غوغل يحظر الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته

2022/02/27 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن شركة “غوغل” اتخذت قرارا بحظر وتعليق الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته المختلفة.وذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادرها أن الشركة الأمريكية “غوغل” حظرت إمكانية قيام وسائل الإعلام الحكومية الروسية استخدام الإعلانات ووسائل الترويج على منصات غوغل المختلفة.وفي وقت سابق، أعلنت شركة “فيسبوك” عن […]

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