ناسا : العقوبات لن تؤثر على التعاون مع روسيا في محطة الفضاء الدولية

2022/02/27 | 09:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قال متحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، إن هذه المؤسسة ستواصل التعاون مع روسيا في المسائل المتعلقة بعمل محطة الفضاء الدولية.وذكر المتحدث، أن “ناسا” لا تعتقد أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستؤثر على هذه الشراكة والتعاون.وأضاف ممثل “ناسا”، في حديث لشبكة CNN: “نواصل العمل مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك […]

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