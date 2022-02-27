المرور تعلن إعادة فتح العديد من الطرق في بغداد

2022/02/27 | 09:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، عن إعادة فتح عدد من الطرق التي تم إغلاقها في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد على خلفية الزيارة الرجبية إلى مرقد الإمام موسى الكاظم عليه السلام.وذكر بيان لمديرية المرور العامة تلقت /المعلومة/ نسخة منه أنه “نود أن بين أدناه أبرز الطرق التي تم فتحها في بغداد […]

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