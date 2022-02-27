اتحاد الكرة يصدر توجيهاً يخص التواجد في الملاعب أثناء المباريات

2022/02/27 | 09:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر الاتحاد العراقي بكرة القدم، اليوم الأحد، توجيهاً يخص تواجد الاشخاص في الملاعب أثناء المباريات.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أن “لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، توجه مُشرفي المباريات كافة بمُختلفِ مستوياتها (الممتاز ، الدرجة الأولى، الشباب والناشئين والأشبال والرديف الممتاز والدرجة الأولى) بعدم السماحِ للاعبين والملاكاتِ التدريبيّة […]

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