2022/02/27 | 09:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم طلاء اللوحة التعريفية للسفارة على مدخل مبناها الرئيسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارات الروسية تواجه تهديدات ومضايقات بعد الحرب مع أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارات الروسية تواجه تهديدات ومضايقات بعد الحرب مع أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).