انفجاران في كييف.. والجيش الروسي يدخل ثاني أهم مدينة في أوكرانيا

2022/02/27 | 09:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الروسي الأحد، أنه يحاصر "بالكامل" مدينتيْ خيرسون وبيرديانسك الرئيسيتين في جنوب أوكرانيا، في اليوم الرابع من غزوه هذا البلد.

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