الصين: امريكا دمرت العراق وعشرات الدول وهي الاخطر في العالم

2022/02/27 | 09:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت السفارة الصينية في موسكو عن الدولة التي تشكل تهديدا حقيقيا للعالم.ونشرت السفارة الصينية في روسيا على صفحتها الخاصة على منصة “تويتر” منشورا جاء فيه ” منذ الخمسينيات من القرن الماضي، قصفت الولايات المتحدة أكثر من 30 دولة “.وأوضحت الصين في منشورها قائمة بالدول التي قصفتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، […]

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