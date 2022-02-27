القبض على 11 متهماً بقضايا مختلفة في البصرة

2022/02/27 | 09:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على 11 متهماً بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارز سيطرة الشهيد الفريق الركن حسن كريم الغراوي تمكنت من القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهما كمية من الحبوب والمواد المخدرة”.وأضافت ان “مفارز سيطرة […]

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