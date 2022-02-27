نائب يكشف عن شبهات فساد كبيرة في ملف إيرادات المرور العامة

2022/02/27 | 10:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..حمل النائب المستقل هادي السلامي، الاحد ، وزارة الداخلية مسؤولية اتساع ظاهر الفساد في مديرية المرور العامة، فيما أشار إلى شبهات فساد وهدر للمال العام بعقود الشركات الاستثمارية في مديرية المرور العامة .وقال السلامي في تصريح لـ / المعلومة/ ان “قانون الموازنة رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ تتضمن قيد كافة الإيرادات المستحقة […]

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