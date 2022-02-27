بعضها من سوريا.. شاهد حقيقة مقاطع فيديو مزعومة لحرب روسيا في أوكرانيا

2022/02/27 | 10:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت العديد من مقاطع الفيديو منتشرة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض محطات التلفزة والتي تزعم زورًا أنها تعرض مشاهد من الحرب في أوكرانيا، لتحقق ملايين المشاهدات على شبكة الانترنت، فبعضها يدعي كذباً أنه يُظهر طائرات روسية تحلق في تشكيلات ضخمة فوق العاصمة الأوكرانية، كييف، والبعض الآخر ما هو إلا نسخة معكوسة من مقطع فيديو يظهر قافلة دبابات دمرت بواسطة طائرات بدون طيار في سوريا، لكن في هذا التقرير نكشف لكم حقيقتها.

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