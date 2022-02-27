معجزاتُ أجدادي - فاطمة ناعوت

2022/02/27 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial المعجزاتُ لا تتكرّر.



إنه تكرّرت، سقطتْ عنها صفةُ الإعجاز وصارت حدثًا اعتياديًّا.



المعجزةُ تحدثُ مرّةً فيُبهَر الذي رأى، وتتناقلها الألسنُ المعاصرة، ثم تُدوَّن في الكتب، إن كانت في عصر ما بعد التدوين والطباعة والقلم وما يسطرون، أو تتناقلها الألسنُ جيلا لجيل، لكي تُدركها الأجيالُ التاليةُ نقلا عمَن رأى مِن الرائين الأوائل، أو تُنسَى فتندثرُ وتموتُ، إن لم يحالفها حظُّ ......





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