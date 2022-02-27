أساليب الاستعمار الامبريالي لروسيا في السيطرة على أوكرانيا - فلاح أمين الرهيمي

2022/02/27 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن مشروع بوتين ضد أوكرانيا استعماري امبريالي بسبب حجم الثروات التي تمتلكها وعندما ننظر إلى تطور مراحل الاستعمار للدول الرأسمالية يتبين لنا المشروع الاستعماري الروسي في هذا القرن من الزمن : 1) المرحلة التجارية التي بدأت بها الاكتشافات الجغرافية في القرن السادس عشر.



2) المرحلة الصناعية التي ظهرت فيها الطبقة البورجوازية وظهور الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر.



3) المرحلة المالية التي ظه ......





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