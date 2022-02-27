الوجه الاخر لحرب اوكرانيا! - عادل احمد

2022/02/27 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_احمد " ان أول الضحايا من كل الحروب هي دفن الحقيقة " وهذا ما نراه في حرب أوكرانيا.



ان حزمة من الأكاذيب والتهاويل سواءً أكانت من قبل أمريكا والحلف الأطلسي أو من قبل روسيا او من قبل أوكرانيا طوال السنوات المنصرمة حول الدفاع عن الديمقراطية والسيادة المستقلة او الدفاع عن الامن القومي، قد ملأ آذاننا بأكاذيب والتصريحات الكاذبة من قبل السياسيين والقنوات الإعلامية البرجوازية… ان كل هذه الأكاذيب كانت تحدث ب ......





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