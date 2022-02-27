2022/02/27 | 10:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..توصف العين بأنها مرآة الروح، ولكنها قد تكون أيضا واجهة هامة للكشف عن الحالات الصحية الكامنة في الجسم، والتي قد لا يدركها الكثير منا.وقد تكون العين مفتاح الكشف عن ضغط الدم المرتفع، ولذلك، سيكون من الأفضل معرفة مجموعة الأعراض المتعلقة بالعين، والتي قد تكون مدعاة للقلق.وقد تتضرر الأوعية الدموية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن الارتفاع المقلق لضغط الدم تتعلق بالعين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن الارتفاع المقلق لضغط الدم تتعلق بالعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).