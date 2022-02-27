الجيش الروسي يدخل ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا

2022/02/27 | 10:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلنت سلطات خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي وصل إلى وسط المدينة.

وقال المسؤول المحلي في المدينة التي تقع شمال شرق أوكرانيا أوليغ سينيغوبوف، "اقتحمت مركبات خفيفة للقوات الروسية الروسي مدينة خاركيف".

وأكد أن "القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بالقضاء القوات الروسية، داعيا "السكان (1,4 مليون نسمة تقريبًا) إلى عدم مغادرة منازلهم".

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