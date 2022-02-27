الحلبوسي يعزي بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام

2022/02/27 | 10:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عزى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، الشعب العراقي والعالم الإسلامي بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.وقال الحلبوسي في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، “نعزي الأمتين العربية والإسلامية وأبناء شعبنا العراقي بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، مستذكرين قيم الحلم والصبر على المكاره والثبات على […]

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