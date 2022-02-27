سياسي كردي: لقاءات القيادات السنية باردوغان تمهد لصفقة مشبوهة لتقسيم العراق

2022/02/27 | 10:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … وصف الناشط السياسي جرجيس كوليزادة، الاحد، لقاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة بالقيادة التركية بالاجتماع المشبوه، مبينا ان الاجتماعات المغلقة تمهد لصفقة تسليم مقدرات البلد لتركيا وتهدد امنه الفدرالي.وقال كوليزادة في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “اللقاءات السريعة والمشبوهة التي تعقد بين فترة وأخرى وبشكل مغلق بين الساسة العراقيين من الكرد […]

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