أسطورة ليفربول: لا يجب أن نلبي كل طلبات صلاح!

2022/02/27 | 10:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يرى أسطورة ليفربول جون بارنز، أنه لا يجب على “الريدز” قبول جميع مطالب النجم المصري محمد صلاح لتجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي.جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بارنز لصالح موقع BonusCodesBet.وقال بارنز: “لو أراد محمد صلاح الحصول على عقد مدته 10 سنوات حتى يبلغ عامه الـ40 وأن يجني 300 ألف في […]

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