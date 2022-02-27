دعوات نيابية لاستجواب الكاظمي في البرلمان بعد محاصرة محكمة الكرخ

2022/02/27 | 10:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق هاشم الصالحي، الاحد ، إلى استجواب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي داخل قبة البرلمان بعد الاعتداء على محكمة استئناف الكرخ، محملا اياه مسؤولية ما يحدث في البلاد .وقال الصالحي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” الكاظمي لا يصلح لقيادة بلد مثل العراق وأن […]

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