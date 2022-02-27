بعد الفيتو الروسي مجلس الأمن يعقد جلسة استثنائية

2022/02/27 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، اجتماعا الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش بعد فشله في إصدار قرار بسبب استخدام روسيا حق النقض بصفتها عضوا دائما، لتبني مشروع قرار يُطالب بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد دورة خاصّة، غدا الاثنين، تُخصّص للنزاع بين روسيا واوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

ونادرا ما يتمّ اللجوء إلى هذه الآليّة التي نصّت عليها نُظم الأمم المتحدة، علما بأنها لا تشمل إمكان لجوء أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن إلى حق النقض (فيتو)

ما الهدف منها؟!

أما الهدف من تلك الدورة الاستثنائية للجمعية العامة فهو جعل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 تتخذ موقفا حيال النزاع وحيال انتهاك ميثاق الأمم المتحدة وبالطبع إدانة الحرب، كما أوضح دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته.

وسيكون هذا الاجتماع الرابع للمجلس منذ الاثنين الماضي بشأن النزاع الروسي الأوكراني

وفي حال تمت الموافقة على مشروع القرار المقترح، فإن القاعدة الأممية نفسها تنص على أن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة يجب أن تعقد في غضون 24 ساعة من تبنيه.

يشار إلى أن دبلوماسيين متابعين لتلك الأزمة، توقعوا أن يحصل النص على أغلبية تزيد عن مئة من أعضاء الأمم المتحدة.

يأتي هذا الحراك الدولي، فيما تتواصل على الأرض الاشتباكات بين الروس والأوكرانيين لليوم الرابع على التولي.

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