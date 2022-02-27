ليفربول وتشيلسي وجهاً لوجه في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

2022/02/27 | 10:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تُقام مساء اليوم الأحد، مباراة نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بين فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب وتشيلسي بقيادة توماس توخيل.ويستضيف ملعب ويمبلي مباراة الفريقين في نهائي كأس كاراباو، موسم 2021/22.وفيما يلي تشكيل ليفربول المتوقع: حراسة المرمى: كيليهر.خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.خط الوسط: هندرسون، فابينيو، […]

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