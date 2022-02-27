2022/02/27 | 10:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير توقعات الطقس للأيام المقبلة في العراق، إلى أن يوم غد الاثنين ستكون الأجواء غائمة جزئياً في كافة المناطق، فيما ستشهد المناطق الشمالية أمطاراً في اليوم الذي يليه.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الهيئة في بيان تلقاه "ناس" الأحد، (27 شباط 2022)، إن "طقس يوم غد الاثنين سيكون في المناطق كافة غائماً جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ومدى الرؤية (8-10)كم"، مبينةأان "طقس بعد غد الثلاثاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ومدى الرؤية (8-10)كم، اما في المنطقة الشمالية فسيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية ليلاً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ومدى الرؤية (6-8)كم".

وتابعت، أن "طقس الأربعاء المقبل سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ومدى الرؤية (8-10)كم، اما في المنطقة الشمالية فسيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية ليلاً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ومدى الرؤية (6-8)كم".

وأكدت ان "طقس الخميس المقبل سيكون غائماً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، والرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية ستكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/ س تتحول في الأقسام الغربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم تنشط احيانا إلى (30-40)كم/س مسببة تصاعد غبار في بعض الأماكن ومدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (4-6)كم".

واشارت الى أن "الرياح في المنطقة الشمالية جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ومدى الرؤية (6-8)كم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمطار وارتفاع في الحرارة.. قائمة محدثة بالحالة الجوية في العراق للأيام المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمطار وارتفاع في الحرارة.. قائمة محدثة بالحالة الجوية في العراق للأيام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).