2022/02/27 | 10:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن وفدا روسيا وصل إلى بيلاروس لإجراء محادثات مع الأوكرانيين.وذكر بيسكوف أن الوفد ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة، وقد أكدت وزارة خارجية بيلاروس وصولهم.وأضاف “سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة غوميل”.وكان الرئيس […]

ظهرت المقالة الكرملين: وفد روسي وصل الى بيلاروس ويستعد لإجراء محادثات مع الأوكرانيين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين: وفد روسي وصل الى بيلاروس ويستعد لإجراء محادثات مع الأوكرانيين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرملين: وفد روسي وصل الى بيلاروس ويستعد لإجراء محادثات مع الأوكرانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).