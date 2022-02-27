محاولة اغتيال ناشط في السليمانية لنشاطه السياسي

2022/02/27 | 10:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..أفاد مصدر أمني في مديرية شرطة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية، بنجاة ناشط مدني من محاولة اغتيال تعرض لها في ساعة متأخرة من ليلة أمس.وقال المصدر في تصريح /المعلومة/ إن “ثلاثة اشخاص هاجموا الناشط المدني آرام ملا نوري بالأسلحة البيضاء قرب منزله في قضاء كلار، ما أسفر عن إصابته بجروح بعد تدخل المارة وحضور […]

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