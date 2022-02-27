2022/02/27 | 10:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تضرر الشركات الصغيرة والأكشاك بشدة من جائحة فيروس كورونا، انتشر استخدام التجارة الإلكترونية مع توجّه المتسوقين إلى الإنترنت."مكسب" شركة مصرية ناشئة انتهزت هذه الفرصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من الأشكاك إلى المحلّات القديمة في مصر.. شاهد كيف يسهّل هذا التطبيق عمل التجّار الصغار) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من الأشكاك إلى المحلّات القديمة في مصر.. شاهد كيف يسهّل هذا التطبيق عمل التجّار الصغار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).