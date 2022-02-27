2022/02/27 | 10:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سارع رجال الإنقاذ في جزر القمر للبحث على ناجين بعد تحطم طائرة تقل 14 شخصا في أرخبيل المحيط الهندي، مساء أمس السبت.سائق مركبة ومرافقه بأعجوبة من حادث مروع في السعودية وأوضحت شركة طيران “إيه بي أفييشن” أن طائرتها الصغيرة “سيسنا” اختفت من على الرادار على بعد 2.5 كيلومتر (1.6 ميل) من وجهتها خلال […]

ظهرت المقالة تحطم طائرة ركاب مدنية في جزر القمر أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحطم طائرة ركاب مدنية في جزر القمر) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحطم طائرة ركاب مدنية في جزر القمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).