اعتقال 20 مطلوبا للقضاء في كربلاء المقدسة

2022/02/27 | 10:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت مديرية شرطة كربلاء المقدسة ، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على (20) متهماً خلال إجراء حملات أمنية في عموم مناطق المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أن “مفارز قسم مكافحة الإجرام نفذت (10) أوامر قبض وفق تهم جنائية مختلفة، فيما نفذ قسم شرطة البلدة (5) أوامر قبض بحق مطلوبين وفق […]

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