قرابين الهجر - فاطمة الفلاحي

2022/02/27 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 160.ياسيد الضوء،لي تسابيح عرضها الأمنيات،تختبئ خلف بحر الأحلام،تقيم صلاة الخشوع في عمق اليقين بك .161.أودعت قلبكَ كف الريح،فليفلقه على الوجع.162.تترعني المسافات خواء،حين أحج صوب قلبك.163.خاط ثوب الفضيلة على مقاس ضميره، فرَجمها بحجر التعري.164.تنثال عليّ بواكير الفجر بقهقهات،تربك ندى الصباحات وأمواج الغيم.165.

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