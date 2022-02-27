الأنبار توضح تفاصيل مشروع اليرموك السكني والفئات المعفاة من مبلغ المقدمة

2022/02/27 | 10:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبارـ واع- احمد الدليمي

كشف ممثل ديوان محافظة الأنبار محمد مشعل فيحان، المشرف على مبادرة مجمع اليرموك السكني، اليوم الأحد، عن تفاصيل المشروع، فيما أشار إلى اعفاء عائلات شهداء الحشد الشعبي وبقية الاجهزة الامنية من دفع مبلغ المقدمة.

وقال فيحان، في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "المحافظة تولي اهتماماً بعوائل الشهداء لتوفير الاحتياجات والمتطلبات كافة، حيث بادرت الملاكات الفنية والهندسية بانجاز اكثر من 25 بالمئة من الاعمال الخاصة بالدور السكنية في مجمع اليرموك وبمواصفات عالية مع التأكيد على توفير وايصال الخدمات من ماء وكهرباء ومحطات تصفية، فضلا عن اسواق ومدارس ومراكز صحية واماكن ترفيهية وغيرها".

وأوضح، أن "المجمع يحتوي على 537 وحدة سكنية وتم تخصيص 100 وحدة سكنية كوجبة اولى لعائلات الشهداء وهناك وجبات اخرى لاحقة سيتم اطلاقها بعد تخصيص المبالغ من قبل البنك المركزي"، مشيرا الى أن "هذه تعد المبادرة الاولى وسميت بمجمع اليرموك السكني ويتكون من 100 وحدة سكنية، وسيكون افقي البناء وبمساحات تتراوح بين 200 و250 مترا وبواقع مساحة كلية 83 دونماً".

وأضاف، أن "المبادرة جاءت لدعم عوائل المجاهدين الشهداء والجرحى من الحشد الشعبي والاجهزة الامنية الاخرى"، لافتا الى "توفيرها اكثر من 400 فرصة عمل وبمختلف الاختصاصات".

وأشار، الى أن "الفترة الزمنية التي يمكن تسليم الوحدات السكنية فيها هي 180 يوماً والمبلغ المخصص من قبل البنك المركزي 100 مليون للبيت الواحد ويكون التسديد على نحو 20 عاماً"، منوها الى "اعفاء عائلة الشهداء من دفع مبلغ المقدمة وتتحمل الشركة المنفذة جميع الرسوم، بالاضافة الى تعهد ممثل المحافظة باكمال الاجراءات الادارية المتعلقة بمعاملة عائلة الشهيد".

وتابع، أن "جميع الوزارات داعمة لهذا المشروع الحيوي وفي مقدمتها الداخلية والبلديات، والعمل جار على قدم وساق لتسليم الدور الى مستحقيها ضمن الجداول المقررة".

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