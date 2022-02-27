الانواء الجوية: أمطار وارتفاع في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

2022/02/27 | 10:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، حدوث تساقط أمطار مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال الاسبوع الحالي.وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “طقس يوم غد الاثنين سيكون في المناطق كافة غائماً جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ومدى الرؤية (8-10)كم”ز وأضافت […]

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