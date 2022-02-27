الزيارة الرجبية: إعادة فتح 10 طرق في بغداد ومحيطها

2022/02/27 | 10:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعات على إعادة فتح الطرق كافة مع انتهاء الزيارة (فيسبوك)

ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مديرية المرور العامة يوم الأحد 27 شباط/فبراير عن أبرز الطرق التي جرى إعادة فتحها في العاصمة بغداد وخارجها مع نهاية الزيارة الرجبية.

أعادت مديرية المرور العامة فتح 10 طرق في بغداد والمناطق القريبة

وقال مدير المرور العامة طارق الربيعي إن الساعات المقبلة ستشهد إعادة فتح الطرق كافة، أما أبرز الطرق المفتوحة حاليًا هي كل من:

المشتل الثاني باتجاه المشتل الأول باتجاه الجسر العنكبوتي باتجاه سريع الدورة

ساحة النصر و ساحة 77 والعبيدي

جسر ديالى باتجاه الطاقة باتجاه فلكة المعهد

شارع الشباب باتجاه أم الطبول باتجاه العلوة

ساحة 55 و83 و واحد أيار

المعسكر باتجاه تقاطع الزيوت باتجاه عقبة باتجاه ساحة الفتح والبدالة قطع في الدوريات وتم رفع الصبات الكونكريتية

ساحة التحرير وساحة النصر والفردوس وكهرمانة وكذلك الأندلس

المعهد القضائي باتجاه الطالبية

شارع المغرب باتجاه الوزيرية

من سيطرة اللج باتجاه الطاقة

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