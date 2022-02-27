دولة القانون تتحدث عن الورقة البيضاء: ليس لها طعم واصبحت سوداء

2022/02/27 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علق القيادي في ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، اليوم الاحد، على مناقشة وزير المالية وكادر وزارته للورشة البيضاءواليات تفعيلها سيما مع مضي البرلمان بالتوجه لاستضافة علاوي لمناقشة الدولار وتلك الورقة، معتبرا إنها أصبحت سوداءورمادية ولن يستفد منها العراق اي شيئ .

وقال الركابي لـ( بغداد اليوم ) ان "الورقة البيضاء التي قدمها رئيس الوزراء ووزير المالية في حكومته منذ عام ماذا قدمتللعراق وما التأثيرات الاقتصادية التي استفدنا منها وخدمت المواطن حتى ندعمها وماهي المشاريع التي قدمتها وهنا بينتإنها لافائدة منها" .

وأضاف ان "المواطن والتاجر والدولة لم تستفد اي شيئ من مضمون تلك الورقة وعليه لافائدة من مناقشتها فهي أصبحتاليوم سوداء ولا قيمة لها".

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