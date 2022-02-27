شرطة بابل تنفذ 38 مذكرة قبض خلال الـ 24 ساعة الماضية

2022/02/27 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

نفذت شرطة بابل، اليوم الأحد، 38 مذكرة قبض خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان للشرطة انه "ضمن إطار تكثيف الجهود الأمنية للعمل بتوجيهات قائد شرطة بابل اللواء خالد تركي جهاد الشمري في تطبيق مذكرات إلقاء القبض لا سيما الجنائية وتعزيز الأمن والاستقرار لعموم مناطق المحافظة، كشفت قيادة الشرطة عن تنفيذها 38 مذكرة قبض بحق مطلوبين بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة في مناطق متفرقة بالمحافظة".

وأضاف أن "عمليات القبض على المطلوبين جرت في غضون الـ24 ساعة الماضية من خلال ممارسات أمنية نفذتها مفارزها من مديريات الأقسام التحقيقية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الساندة، فيما أشارت القيادة الى اقتياد المتهمين كافة الى مراكز التحقيق المعنية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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