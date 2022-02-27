وجوه من المقاومة.. بطولات الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم

2022/02/27 | 10:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أوقات الحروب، تظهر القصص الملهمة لأشخاص قرروا أن يكتبوا التاريخ بحملهم السلاح لحماية أوطانهم مهما كان الثمن المتربت على تضحياتهم.

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