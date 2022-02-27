الحزب الاسلامي: اقرار قانون العفو العام بات مطلباً جماهيرياً

2022/02/27 | 10:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى نائب الامين العام للحزب الاسلامي، عمار يوسف حمود، اليوم الاحد، بأن اقرار قانون العفو العام بات مطلباً جماهيرياً بعد ارتفاع اعداد المعتقلين في السجون.وقال حمود في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “سبق وان تمت المطالبة بتنفيذ قانون العفو العام مراراً وتكراراً ووضع ضمن أهم الاولويات السياسية التي تشكلت على اساسها […]

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